El temporal arrasa las dunas de Praia América y Panxón

El fuerte oleaje que el tren de borrascas ha traído a Galicia “se ha comido” varios metros de costa en Nigrán. El mar se ha llevado buena parte de las dunas de Praia América y Panxón tras varios episodios en la marejada alcanzó incluso la calzada paralela. La fuerte erosión que desde hace diez años experimenta el sistema dunar en la desembocadura del río Muíños sigue imparable y temporales como los registrados en los últimos días han acabado por acentuarla de forma alarmante.

Operarios municipales trabajan hoy en la retirada de farolas y bancos arrastrados por a marejada e incluso se han llevado algunas casetas de WC que han quedado al borde del acantilado que se ha formado en torno al principal arenal del municipio.

El mar ha roto el paseo de madera que discurre en torno a la desembocadura del río Muíños y alcanza ya las losas del sendero firme.

En la playa de A Madorra se han detectado cientos de cacharros ilegales para la captura de pulpo que la marejada ha arrastrado hasta allí

Las incidencias de las borrascas han ido más allá del litoral y en el centro de la tercera edad de Nigrán ha entrado agua, se han caído postes, árboles y se han derrumbado muros en varios puntos del municipio.

En Baiona también se han registrado incidencias costeras como una todavía más abrupta pérdida de arena en la playa de Santa Marta. La antigua cetárea que se ha utilizado como talaso natural ha sufrido un desprendimiento de uno de sus muros y el oleaje se ha lelvado parte de la plataforma de madera que la rodea. También se han caído árboles y se han producido desplomes de muros y corrimientos de tierras en las parroquias interiores.