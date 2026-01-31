Uxía, una niña de Nigrán, pide en el Congreso que todos los derechos sean accesibles

Bajo el paraguas de Unicef con el programa «La infancia en el Congreso», ocho niños y niñas de 12 a 17 años expusieron ayer en el hemiciclo del Congreso de los Diputados sus propuestas y reflexiones acerca de temáticas que les afectan directamente, como salud mental, prevención de la violencia, pobreza, acción climática o derechos de infancia en el entorno digital.

Entre las intervenciones estuvo la de Uxía, una niña de Nigrán de 16 años, miembro del grupo de participación infantil y juvenil Xeración Xa! Ella habló de derechos digitales y discapacidad en la infancia. «Mi experiencia personal me ha enseñado desde muy pequeña lo importante que es que todos los derechos, también los digitales, sean realmente accesibles para todas las personas», indicó. «Cuando una plataforma educativa no es accesible, cuando una aplicación no está adaptada o cuando la tecnología no tiene en cuenta nuestras necesidades, se crean barreras, que afectan especialmente a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad». Finalmente, concluyó remarcando que «nada sobre nosotros debería hacerse sin nosotros. Una sociedad verdaderamente inclusiva también se construye en el entorno digital».

Las niñas y niños comparecieron no solo ante la Comisión de Infancia y Juventud del Congreso, sino también ante otros parlamentarios y senadores.