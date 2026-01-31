Nigrán elimina barreras en el edificio antiguo del Concello

La parte antigua de la casa consistorial de Nigrán será más accesible física y cognitivamente y más confortable y eficiente desde el punto de vista energético en unos meses. El Concello acaba de sacar a concurso una reforma por importe de 871.890 euros para eliminar las barreras que todavía quedan en las dependencias municipales y ahorrar en consumo eléctrico. La Diputación de Pontevedra aporta cerca de un 70% de la inversión a través del Plan Provincia Extraordinario, explican desde el gobierno municipal, al proyecto, que implicará, entre otros aspectos, el cambio de toda la carpintería exterior, la redefinición de espacios, la dotación de aislamiento y sistema de climatización y el cambio en la instalación eléctrica y la iluminación.

«Pese a ser unha administración pública fundamental para a veciñanza, mantén barreiras arquitectónicas incompatibles co ‘Nigrán para todos’ que estamos buscando, ademais de ser totalmente ineficiente desde o punto de vista enerxético», admite el alcalde, Juan González. El inmueble fue construido a principios de los años 60 del pasado siglo a partir de un proyecto del arquitecto Fernando Gallego, que se inspiró en la tradición regionalista. La primera reforma se desarrolló dos décadas más tarde, firmada por Manuel Portolés, que añadía un nuevo cuerpo lateral mimetizando la piedra y la composición con la construcción existente e integrando el soportal como superficie útil. Posteriormente se llevaron a cabo pequeñas obras y, en la primera década de este siglo, se construyó el volumen independiente que alberga el auditorio en el bajo y que se conecta con las dependencias antiguas mediante una pasarela voladiza. «Os edificios tamén envellecen. Á casa consistorial tócalle xa unha reforma urxente para que siga sendo un lugar funcional. O interior está visiblemente deteriorado e non cumple con moitas normativas de accesibilidade», indica el regidor, que apunta a los aseos, que no están adaptados a personas con movilidad reducida, igual que la entrada principal, o a la carencia de un sistema de climatización y ventilación.

El problema del despilfarro energético será solventado con el cambio de carpintería exterior, el aislamiento de la fachada y de la cubierta y la instalación de placas solares fotovoltaicas.