El PP redefine el servicio de autobuses

En respuesta a una iniciativa del PSdeG que solicitaba más frecuencias a los hospitales, CUVI y centros educativos, el diputado del Grupo Popular Moisés Rodríguez, manifestó ayer en el Parlamento gallego, que se están revisando los proyectos de explotación de las líneas de bus «co obxectivo de configurar unha oferta adaptada ás necesidades reais de poboación».

