Espazo Lectura estrea a súa película
Titúlase «A rebelión da lectura» e repasa os vinte anos de traxectoria da asociación | Proxéctase mañá sábado 31 ás 17.30 no auditorio de Gondomar
Vinte anos de fomento da lectura entre os máis cativos cumple a asociación Espazo Lectura. E celébrao por todo o alto coa estrea da película que conta a súa historia de compromiso arredor do libro en galego como ferramenta de cambio social e como motivación para tecer redes de afectos, tal e como explican as súas directoras, Alma Alonso e Asun G. Losada. Titúlase «A rebelión da lectura», dura 98 minutos e poderá verse por primeira vez mañá, sábado 31, ás 17.30 no auditorio municipal Lois Tobío de Gondomar.
A estrea culmina case tres anos traballo por parte do equipo técnico integrado por unha ducia de mozas, parte delas medraron coas actividades de Espazo Lectura e outras coñeceron a asociación xa de adultas, o que lles permitiu acadar a perspectiva necesaria para chegar a todos os públicos, afirma Alma, unha desas rapazas que formou parte do primeiro Contomar, o ciclo de contacontos que lle deu orixe á entidade alá polo 2006.
A finais de 2023 comezou o proceso de preprodución e a busca de financiamento, cun crowdfunging incluido, e a rodaxe fíxose en setembro de 2024 en Vigo, Pontevedra, Santiago e, sobre todo Gondomar. Grabaron máis de 50 entrevistas a máis de 70 persoas, desde voluntarios do colectivo, rapaces de varias xeracións que desfrutaron das actividades e tamén escritoras que pasaron polas súas sesións como Ledicia Costas, Paula Carballeira, Fina Casalderrey ou Pedro Feijoo, entre outros. «A idea era amosar a colectividade de Espazo Lectura», comentan as directoras.
Porque Espazo Lectura é iso, unha familia que naceu da «xenerosidade e do compromiso» dun grupo de xente, tal e como indican algúns dos testemuños que aparecen no tráiler e como concordan tamén Alma Alonso e Asun G. Losada. «Quixemos transmitir todo o corazón de Espazo Lectura, o cariño que se pón nas actividades, a comunidade que se crea arredor da lectura», subliñan.
Do corazón fala tamén a canción orixinal da longametraxe, que lanzou A Banda da Loba para o proxecto, que tamén conta con banda sonora orixinal. Compúxoa Margarida Mariño e publícase hoxe mesmo en Spotify. Un álbum ilustrado escrito por Fran Alonso, con debuxos de Chus Rojo e editado por Cumio completa as publicacións co gallo deste vixésimo aniversario de Espazo Lectura.
