Clausurados el auditorio de Baiona y las escaleras anexas por seguridad

Los temporales que se han sucedido durante las últimas semanas han hecho mella en el auditorio V Centenario de Baiona y la escalinata adyacente, conocida popularmente como las escaleras del Cais, y el Concello ha decidido impedir su uso a para evitar accidentes por caída de cascotes y garantizar así la seguridad ciudadana en el entorno.

Según explican desde el gobierno municipal, se han detectado deficiencias en el inmueble que afectan tanto al interior como al exterior. Técnicos municipales han comprobado la posibilidad real de desprendimientos en la fachada como consecuencia de las fuertes rachas de viento y copiosas precipitaciones que podrían haber afectado a los materiales del revestimiento del edificio, que albergó el antiguo cine Miramar antes de ser reformado como auditorio municipal hace poco más de tres décadas.

También han revisado el estado de la cubierta transitable, que se encuentra muy deteriorada, de manera que las filtraciones de agua al interior se han incrementado respecto a las ya existentes y no es posible mantener las actividades culturales dentro.

Ante esta situación, el gobierno municipal ha decidido cerrar temporalmente la instalación y las escaleras y trabaja para solventar los problemas «lo más pronto posible». Los grupos artísticos que ensayaban allí han sido informados de la clausura provisional del edificio y se les comunicará la reapertura en cuanto sea posible.

«No estamos ante el paso de una borrasca convencional, sino ante una colisión de fuerzas en el Atlántico Norte, lo que se conoce como el efecto Fujiwhara», explican desde el Ayuntamiento, que achaca los desperfectos a este fenómeno que fusiona temporales multiplicando su fuerza y persistencia. «Nuestra provincia queda atrapada en un pasillo de aceleración donde el aire golpea sin descanso, sin las pausas habituales entre rachas», indican.