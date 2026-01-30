Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asamblea de Salvemos Santa Marta, mañana

La plataforma Salvemos Santa Marta, nacida frente al relleno de ampliación del puerto deportivo para defender los intereses ambientales y culturales de Baiona, celebra mañana sábado 31 su asamblea anual a las 19.00 horas en el salón Ángel Bedriñana, bajo la plaza de abastos. Se presentarán las cuentas y se informará de las actividades previstas. El encuentro está abierto al público, aunque solo los socios tendrán derecho a voto.

