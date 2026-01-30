Asamblea de Salvemos Santa Marta, mañana

La plataforma Salvemos Santa Marta, nacida frente al relleno de ampliación del puerto deportivo para defender los intereses ambientales y culturales de Baiona, celebra mañana sábado 31 su asamblea anual a las 19.00 horas en el salón Ángel Bedriñana, bajo la plaza de abastos. Se presentarán las cuentas y se informará de las actividades previstas. El encuentro está abierto al público, aunque solo los socios tendrán derecho a voto.