Vuelve el Cine Club Val Miñor con «Cuatro páginas de la vida»

Como cada último jueves de mes, el Cine Club Val Miñor Alice Guy ofrece una proyección en los cines municipales de A Ramallosa a las 20.00 horas. El público podrá disfrutar hoy de «Cuatro páginas de la vida», una cinta que reúne a varios directores de la época dorada de Hollywood para adaptar los mejores cuentos del escritor americano O.Henry. El narrador es John Steinbeck y la película se pasará en versión original subtitulada.

