El PSdeG exige en el Parlamento más buses a CUVI y hospitales

El grupo del PSdeG plantea hoy al Parlamento gallego instar a la Xunta a mejorar urgentemente el transporte público del Val Miñor y el Baixo Miño con más frecuencias y rutas directas al campus universitario de Vigo, a los hospitales Álvaro Cunqueiro y Meixoeiro.

El objetivo, explican, es facilitar el acceso de la población a estos servicios, especialmente los sectores más vulnerables. Los diputados Elena Espinosa y Carlos López Font, firmantes de la propuesta, afirman que las carencias en el transporte público afectan a la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior y dificultan la asistencia sanitaria.