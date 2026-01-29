Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Registro Vivienda GaliciaMuere Susi SeoaneDemanda Aparcamiento VigoRenuncia ÁbalosBorrasca Kristina GaliciaCelta en Belgrado
instagramlinkedin

El PSdeG exige en el Parlamento más buses a CUVI y hospitales

REDACCIÓN

Lugar

El grupo del PSdeG plantea hoy al Parlamento gallego instar a la Xunta a mejorar urgentemente el transporte público del Val Miñor y el Baixo Miño con más frecuencias y rutas directas al campus universitario de Vigo, a los hospitales Álvaro Cunqueiro y Meixoeiro.

El objetivo, explican, es facilitar el acceso de la población a estos servicios, especialmente los sectores más vulnerables. Los diputados Elena Espinosa y Carlos López Font, firmantes de la propuesta, afirman que las carencias en el transporte público afectan a la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior y dificultan la asistencia sanitaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents