«Memorias dun neno labrego», a escena este domingo en Nigrán

O Centro Dramático Galego e Contraproducións porán en escea este domingo, 1 de febreiro, «Memorias dun neno labrego» no auditorio municipal de Nigrán ás 19.00. A peza conmemora o 65º aniversario da publicación da emblemática novela de Xosé Neira Vilas. O dramaturgo e actor Cándido Pazó adapta e dirixe esta nova versión teatral da historia de Balbino, o rapaz de aldea que é xa un personaxe clásico da literatura galega.