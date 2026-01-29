Chandebrito pide mejoras en el parque y el «torreiro»
La asociación 1807 advierte de riesgos para niños y mayores por deficiencias graves
REDACCIÓN
Un balancín sin agarraderas, piedras con aristas sin pulir, postes metálicos con clavos salientes, escombros por la zona o un palco de cemento con desprendimientos. Son deficiencias que la asociación Chandebrito 1807 denuncia en el parque infantil del Torreiro das Laxes y cuya reparación reclama a la comunidad de montes de la parroquia, titular de los terrenos.
Más de sesenta vecinos firman un escrito que el presidente de este colectivo, Carlos Gómez, ha dirigido a la junta rectora para solicitar que se subsanen los problemas «a fin de evitar danos importantes, que ademais poderían causar un grave prexuízo económico a esa comunidade».
«É unha gran irresponsabilidade manter estas instalacións neste estado de conservación durante anos, especialmente por implicar un grave risco para os nenos que a miúdo as utilizan», subraya.
