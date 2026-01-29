El BNG lamenta que Nigrán renuncie a un centro de día en el viejo ambulatorio de Panxón

El portavoz municipal del BNG en Nigrán, Xavier Rodríguez, critica la renuncia por parte del gobierno municipal a habilitar un centro de día en el antiguo ambulatorio de Panxón, como asegura demandan los vecinos. El gobierno socialista aprobó en solitario en el pleno del martes la adscripción del inmueble al Concello, cedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, para albergar la sede de Protección Civil y un centro social para la tercera edad. El nacionalista lamenta que el Concello invierta 700.000 en la reforma de un edificio que no es suyo, ya que la cesión durará 50 años.