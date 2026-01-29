Acuerdo Xunta-Concello para iniciar el plan antirriadas de Gondomar este año

Superada sin daños la primera crecida del año y a la espera de comprobar si las borrascas previstas estos próximos días vuelven a desbordar los ríos Miñor y Zamáns, Gondomar sigue a la espera del demandado plan millonario de la Xunta para poner fin a las recurrentes riadas, o al menos rebajar sus efectos en el centro urbano y Mañufe. La buena noticia es que todo apunta a que el proyecto se ejecutará al fin este año, ya que el Ejecutivo gallego y el Concello han llegado a un acuerdo después de tres años de diferencias. Así lo confirmaron ayer tanto el alcalde, Paco Ferreira, como fuentes de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. La intención de ambas administraciones es que las obras arranquen esta primavera/verano.

La última reunión entre las partes se produjo antes de Navidad y quedaron consensuadas las líneas generales del proyecto y las condiciones del desvío del tráfico necesario mientras duren los trabajos, que se prolongarán al menos un año dada la envergadura de la intervención. Después de desechar el plan adjudicado en noviembre de 2022 por 2 millones de euros ante el rechazo frontal del Ayuntamiento a que la circulación se llevase al centro urbano, por la humanizada Praza da Paradela incluso, Augas de Galicia planteó como alternativa la construcción de un vial y un puente provisionales y paralelos a la avenida Curros Enríquez para mantener la circulación durante las obras. El gobierno municipal apoya esta medida, explica el regidor, que agradece incluso la disposición del organismo autonómico para incorporar al proyecto mejoras en el entorno de la estación de autobuses y la sustitución de dos puentes en A Coelleira y As Cercas.

Técnicos de Augas ultiman ahora los detalles del proyecto con la previsión de que su ejecución salga a concurso público en cuestión de semanas y de que las obras puedan iniciarse en pocos meses.

Los costes de la intervención se incrementarán considerablemente al incluir la construcción de la carretera alternativa a la circunvalación. Los cálculos de Augas de Galicia superan los 3,5 millones de euros, casi el doble que el proyecto anterior.

Noticias relacionadas

El acuerdo pone fin a tres años de cruces de acusaciones que acabaron con el proyecto de 2 millones de euros en un cajón y una nueva demora en la solución al problema endémico de cada temporada de lluvias en Gondomar. Precisamente el BNG de la localidad reclamaba ayer que ambas administraciones acabasen con los desencuentros y resolviesen el asunto para ofrecer tranquilidad a los vecinos afectados por las inundaciones. Los nacionalistas solicitaron además una junta de portavoces para que el gobierno municipal informe sobre las actuaciones realizadas y sobre el estado del proyecto para reducir el riesgo de inundaciones.