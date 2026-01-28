Nigrán cambia un campo de fútbol por dos saneamientos

Camos se ha quedado de momento sin un campo de fútbol 7 homologado con césped sintético de 60 milímetros de espesor, pero a cambio uno de sus barrios contará al fin con conexión al saneamiento. Es el consuelo que les queda a aquellos que anhelaban un lugar en el que practicar su deporte favorito o ver jugar a sus hijos/as o nietos/as. La ayuda que la Diputación había concedido al Concello de Nigrán para transformar el terreno junto al centro cultural en una cancha en condiciones por importe de 287.646 euros se emplea finalmente en dotar de saneamiento a la Rúa da Carballeira, en la misma parroquia, y a la Rúa Pateira, en la de Nigrán.

El Ayuntamiento había recibido la subvención en 2024 para el proyecto deportivo, pero la comunidad de montes rechazó ceder los terrenos porque, según explicaba su entonces presidente, Ángel Casal, concejal del PP en la oposición, no era posible segregar los 3.000 metros cuadrados que ocuparía el espacio deportivo de la parcela de 12.000 donde se ubica el centro cultural A Camoesa, dado que se trata de un terreno clasificado como rústico. Por esta razón los comuneros votaron en contra de «ceder toda la propiedad al Ayuntamiento» para realizar las obras, como exigía el organismo provincial para otorgar los fondos. El gobierno municipal desmentía esa versión y aseguraba que la operación solo afectaba al espacio que ocuparía el campo de fútbol. Lamentaba que se tratase de una jugada política porque la anterior junta rectora sí había cedido la finca, pero enseguida buscó destino alternativo a la subvención.

Lo importante era no perder la ayuda y el equipo de gobierno pretendía, tal y como explica el alcalde, Juan González, «que eses cartos revertisen na parroquia, en concreto neste camiño da Cabreira, que demandaba desde hai tempo a veciñanza e que é especialmente custoso». El proyecto acaba de salir a concurso por 157.600 euros y consiste en dotar de saneamiento a esta calle del núcleo de San Roque y facilitar así la conexión a una veintena de familias, instalar la red separativa de pluviales, soterrar la línea de baja tensión y ampliar el vial. Se colocará un pozo de bombeo para conducir las aguas residuales al colector de la EP-2102, que une Nigrán con Vincios, y se ensanchará la calzada con la ejecución de muros de contención y pavimentación de hormigón con acabado final rayado.

Otra parte de la subvención que inicialmente estaba prevista para el campo de fútbol se deriva a otra instalación de alcantarillado, la de la rúa Pateira, en el entorno de San Fiz, en Nigrán, que salió a licitación la semana pasada por 195.665 euros. El Concello asumirá con fondos propios la diferencia para cubrir el gasto, asegura el regidor. El proyecto responde a una vieja demanda vecinal y beneficiará a un total de 17 hogares, explican fuentes municipales.

Noticias relacionadas

Adicionalmente, en los próximos días, avanza González, saldrá a concurso también el saneamiento del Camiño da Pousa, en Parada, por 240.000 euros. «A maiores o Concello investiu a finais de 2025 un total de 150.000 euros de fondos propios para unha decena de rúas con gran complexidade técnica en Priegue, Nigrán, Panxón, Camos e Parada. Non pararemos ata dar cobertura ao 100% do territorio», asegura el alcalde.