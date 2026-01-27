Proponen vivienda pública en la finca de la histórica Casa Peralba

La Xunta proyecta 12 viviendas de promoción pública en Baiona y el Concello de Nigrán realiza gestiones para habilitar otras 8 con medios propios tras ofrecer una parcela a la Consellería de Vivenda y no obtener respuesta un año después. Pese a no tratarse de un destino turístico como estos municipios vecinos, el problema de la vivienda afecta a Gondomar igual que al resto del país, ya que tampoco dispone «de vivendas asequibles fóra do circuito especulativo, sobre todo nos ámbitos máis urbanos ou interurbanos» y a sus jóvenes también les resulta «imposible acceder a unha vivienda digna». Así lo considera el portavoz de Manifesto Miñor, Antonio Araúxo, que ha presentado una propuesta para el debate en el próximo pleno de la Corporación, previsto el 5 de febrero, para instar al gobierno municipal a gestionar la construcción de pisos de alquiler social en la parcela de la histórica Casa Peralba. «Diferentes concellos da comarca anunciaron xestións nesa dirección e o goberno municipal de Gondomar está ausente dese debate», se queja.

En agosto se cumplirán cinco años desde que el Concello adquirió la céntrica parcela de 3.000 metros cuadrados, que contiene la casa señorial del siglo XIX, pendiente de reforma, por 400.000 euros. Para el líder de Manifesto Miñor, se trata de «un solar municipal con todos os requisitos e condicións urbanas» para construir viviendas en pleno centro de la localidad.

Aunque Gondomar sigue sin Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y no está previsto que lo tenga en varios años —ni siquiera está elaborado el documento para la aprobación inicial—, Araúxo considera que el Concello debe aprovechar las posibilidades legales que existen «a través da figura urbanística dun ‘proxecto de interese autonómico’, dado que a xustificación do interese social e supramunicipal é máis que evidente e está abondo xustificado», recalca. Para ello, indica, la Administración municipal debe ir de la mano del Instituto Galego da Vivenda e do Solo (IGVS).

Araúxo espera que la propuesta salga adelante tras el debate plenario y que el Concello inicie los trámites necesarios para «facer realidade esta demanda tan importante». La formación nacionalista de izquierdas plantea que las viviendas sean de alquiler «cun marcado carácter social».