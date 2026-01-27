Un guardia civil salva la vida a un hombre que se atragantaba en un restaurante de Nigrán
La rápida intervención del sargento, que aplicó con éxito la maniobra de Heimlich, fue decisiva hasta la llegada de los servicios sanitarios
M. C.
Un guardia civil fuera de servicio logró salvar la vida de un hombre que se estaba atragantando mientras comía en un restaurante del municipio de Nigrán, en un suceso ocurrido el pasado sábado a primera hora de la tarde.
Los hechos tuvieron lugar sobre las 14.45 horas, cuando el sargento primero, jefe del Destacamento de Seguridad de Vigo, se encontraba almorzando en el establecimiento. En una mesa cercana, un hombre de edad avanzada, que comía acompañado de su esposa, comenzó a mostrar claros signos de asfixia, realizando gestos de angustia que alertaron al agente.
Al percatarse de la situación, el sargento se levantó de inmediato y, junto a otro comensal joven, acudió en auxilio del afectado. En un primer momento, el joven le ofreció un vaso de agua, que el hombre expulsó violentamente por la nariz, lo que evidenciaba una obstrucción grave de las vías respiratorias. Las palmadas en la espalda tampoco dieron resultado.
Se desplomó en el suelo
La falta de oxígeno provocó que el hombre se desplomara en el suelo, comenzando a presentar un evidente estado de cianosis. Ante la gravedad del momento, el guardia civil actuó con rapidez y sangre fría: levantó al afectado, lo sujetó por la espalda y le practicó la maniobra de Heimlich, realizando compresiones firmes y precisas en la zona abdominal.
Tras unos segundos críticos, el hombre consiguió expulsar un trozo de patata que le estaba causando la asfixia, recuperando progresivamente la respiración y la normalidad.
Mientras se desarrollaba la intervención, el personal del restaurante alertó a los servicios de emergencia, que se desplazaron al lugar en ambulancia. Los sanitarios atendieron al afectado y confirmaron posteriormente que la actuación del sargento había sido determinante y le había salvado la vida.
Días después del suceso, el hombre auxiliado, vecino de la zona y cliente habitual del establecimiento, acudió al cuartel de la Guardia Civil para expresar personalmente su agradecimiento y presentar una felicitación formal al agente, que aun encontrándose fuera de servicio, no dudó en actuar con valentía, serenidad y eficacia.
