El exalcalde socialista de Baiona muestra su apoyo al exedil inhabilitado

Una semana después de ser condenado a 9 años de inhabilitación por adjudicar obras en caminos vecinales a dedo por 38.115 euros, Óscar Martínez, exconcejal del PSOE de Baiona, recibió una muestra de apoyo del que era alcalde cuando sucedieron los hechos que lo sentaron en el banquillo, el también socialista Carlos Gómez.

El anterior regidor publicó ayer un vídeo en las redes sen el que agradece «á vida que puxera no meu camiño a Óscar Martínez, un compañeiro leal, traballador, honesto». Gómez le muestra su apoyo y le dice que «ten aquí non soamente un compañeiro, senón un amigo».

El que fue concejal de Vías e Obras durante los cuatro años del tripartito, y asumió también el área de Urbanismo parte del mandato, asumió el delito de prevaricación que se le atribuía y aceptó la pena tras una vista de conformidad.