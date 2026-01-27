Cafés que liberan

Será más habitual tirar de un par de copas para desinhibirse pero hay fórmulas mucho más saludables para hablar sin tapujos al calor de un bar, con amor de por medio como en el clásico de Gabinete Caligari o sin él. Bastan unas tazas de café o té, también sirven los refrescos en este caso, en compañía de desconocidas/os interesadas/os en los mismos temas, sobre todo si son de difícil abordaje en cualquier situación cotidiana, por pudor o simplemente porque no surgen en el día a día.

Los Cafés en Igualdade que el Concello de Nigrán ha puesto en marcha los últimos lunes de cada mes sirven para aprender, opinar y derribar prejuicios sobre temas relacionados con el bienestar emocional, la intimidad o la igualdad.

Tras abordar el amor romántico en el estreno, la monogamia y el poliamor centraron este lunes la segunda sesión de este programa de encuentros pensados para empoderar a mujeres y hombres —está abierto a ambos sexos— «e falar de cousas das que normalmente non falamos, conseguir que a xente se desinhiba, se sinta mellor e se actualice», explica Patricia Diego, concejala de Igualdade, el departamento municipal que impulsa esta iniciativa a través del gabinete sexológico Amaturi.

Una de sus responsables, la sexóloga María Montenegro, es la encargada de conducir las reuniones. Su papel consiste en proponer temas y romper el hielo dando contexto al que se vaya a tratar en cada sesión. Aunque pueda parecer difícil, enseguida surge la conversación. «A xente lánzase a falar porque tratamos de construir un espazo de confianza», explica. «O Cafeciño é un lugar moi acolledor, que nos dá facilidades para estar todos xuntos e abordamos temas moi sociais, non abordamos cuestións persoais, falamos desde as ideas e desde os conceptos», apunta.

No juzgar es otra de las claves para conseguir que las y los participantes dejen el pudor en casa. «Este é un espazo de seguridade onde todos podemos meter a pata porque non todos sabemos de todo», recalca.

En los Cafés en Igualdade de Nigrán se mezclan mujeres y algún hombre desde la veintena hasta casi los 80 años. Los temas pueden surgir a demanda de las y los asistentes, o bien los plantea la propia Montenegro. En su lista figuran algunos como las identidades sexuales, los vínculos y maneras de cultivar la intimidad, los ciclos vitales femeninos, la diversidad sexual, la convivencia de sexos, la corresponsabilidad y los cuidados personales.