Nigrán proyecta vivienda pública municipal en el centro urbano
Tramita la venta de una parcela pública en la UA-3 de Vilameán para la construcción del bloque en la que ofreció a la Xunta para el mismo fin hace casi un año sin respuesta
En Nigrán también están previstas viviendas de promoción pública, aunque será el Concello el que las lleve a cabo. La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas ha sacado esta semana a concurso público la redacción del proyecto para contruir las doce que prevé en Baiona, pero al otro lado del río Miñor el Ayuntamiento tomará la delantera. "Non esperamos apoio da Xunta neste asunto nin en ningún outro, como ocorre desde hai once anos, desde que chegamos ao goberno municipal", lamenta el alcalde, el socialista Juan González. El regidor ofreció un terreno similar al que Baiona cedió al departamento de María Martínez Allegue hace case un año, en marzo de 2025, pero "aínda non tivemos resposta, nin boa nin mala", asegura. Como el problema es el mismo que el de Baiona, la Administración municipal se encargará de construir los ocho pisos que según las normas subsidiarias actuales puede albergar el terreno. Para financiarlos, pondrá a la venta otra céntrica finca pública situada en la rúa Vilameán, fruto del aprovechamiento urbanístico de la urbanización La Fuente, que incluye 36 chalés adosados desarrollados la Unidad de Actuación 3 (UA-3), e independiente del aparcamiento gratuito habilitado allí mismo.
La normativa permite levantar un total de cuatro adosados en esta finca, una edificabilidad que el gobierno municipal espera de interés para las promotoras inmobiliarias. La idea es, señala González, "sacala a subasta e construir con ese diñeiro as vivendas que podemos na Telleira". Este otro terreno que la Consellería de Vivenda ni ha aceptado ni ha rechazado mide 2.370 metros cuadrados y allí podrían construirse ocho apartamentos. "Sabemos que oito pisos non solucionan o problema da vivenda en Nigrán, xa que será o Plan Xeralv que esperamos aprobar provisionalmente moi pronto o que o poda resolver alomenos en parte, pero cremos que esta parcela é unha oportunidade", señala el alcalde.
El gobierno estudia qué tipo de hogares serán los que se levanten allí. "Pensamos nun edificio destinado a mozos e mozas que se queiran emancipar, ou en vivendas colaborativas para persoas con discapacidade, que precisan dunha solución residencial de futuro e teñen o acceso á vivenda aínda máis complicado", añade.
