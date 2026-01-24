La Xunta licita la redacción del proyecto de las 12 viviendas públicas de Baiona

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas puso en marcha ayer el concurso público para contratar la redacción del proyecto de construcción de los doce pisos de promoción pública previstos en Sabarís. La publicación de la licitación por un precio de salida de 120.000 euros coincidió con la visita de la conselleira, María Martínez Allegue, a Baiona para firmar con el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, el convenio que regula la cesión de la parcela ubicada en la Rúa do Burgo por parte del Concello al departamento autonómico, después de que el Consello de la Xunta autorizase el lunes la operación.

El acto tuvo lugar junto al terreno en el que se levantará el bloque de pisos cuya inversión cifró Martínez Allegue en 2,5 millones de euros. Los aspirantes a redactar el proyecto tienen hasta el 6 de marzo para presentar ofertas.

La conselleira subrayó que con este acuerdo Baiona se sumó ayer a otros trece concellos que ya han cedido gratuitamente terrenos a la Xunta para construir vivienda pública. Son los ayuntamientos de Pontevedra, Lugo, Teo, Lalín, A Estrada, A Coruña, Vilagarcía de Arousa, Ames, Carballo, Narón, San Cibrao das Viñas, Arteixo y Bueu.