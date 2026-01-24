El 23 de enero de 1976 se inauguraba oficialmente el colegio de EGB «que el Instituto Social de la Marina ha construido en Panxón para hijos de trabajadores del mar sobre el edificio y los terrenos que ha ocupado el Orfanato del Mar». Así lo recogía la edición de FARO de tal día como hoy hace 50 años. Según el texto y la fotografía publicados, el evento fue presidido por el máximo responsable de la institución estatal, almirante Fontán Lobé, acompañado del gobernador civil de la provincia, Fernando Pedrosa Roldán, y otras autoridades. «El citado colegio alberga a 110 alumnos internos y 100 externos», rezaba la reseña. Los chavales habían llegado dos meses y medio antes al centro y habían iniciado una experiencia que los marcó para siempre. Tanto, que la gran mayoría de los 1.800 niños y jóvenes que pasaron por allí hasta su cierre en los años 90 coinciden en que «Panxón fue nuestro segundo hogar». Lo aseguran la treintena de exalumnos que ayer se reunieron en el auditorio municipal de Nigrán para estrenar la exposición fotográfica que conmemora el quincuagésimo aniversario de aquel antes y después en sus vidas.

Cerca de 300 fotografías de ficha escolar, de actividades educativas y lúdicas en el recinto, de profesores y personal no docente repasan la historia que vivieron aquellos chicos que encontraron otra familia en la que apoyarse cuando muchos de ellos habían sufrido la pérdida de sus padres en el mar. «Cuántos recuerdos», repetían los asistentes a la apertura de la muestra, que permanecerá abierta hasta marzo con la intención «de conservar esta historia colectiva» que trajo a Panxón a niños y jóvenes de toda España que trabaron grandes amistades. «Se dice que los amigos de la mili son para toda la vida y nosotros decimos que cuando convives en un internado los amigos son hermanos», explica Enrique Fernández Álvarez, portavoz de la comisión de antiguos alumnos que organiza las conmemoraciones. La borrasca Ingrid impidió que los que residen en otros puntos de Galicia acudieran ayer al encuentro, pero igualmente se sucedieron los abrazos.

Brotó la emoción al revisar las fotografías y hojear el libro «Crónicas de una transición escolar», que se presentó también ayer tras un largo trabajo de documentación y redacción por parte de Fernández Álvarez con la colaboración de otro compañero, Sergio Lema. Sus más de 300 páginas recogen la historia de aquel colegio e internado desde que el ilustre arquitecto Antonio Palacios lo ideó en el marco del conjunto arquitectónico del Templo Votivo hasta su cierre.

Un documental con más material del rescatado de la revista «Axiordo» que editaba la institución educativa y del archivo de Jesús Aramburu, director del hospicio religioso previo y profesor después en el colegio del ISM, se estrenará este lunes, día 26, a las 16.00 en el canal de Youtube «Jefe de Día», como llamaban a los alumnos que por turno se ocupaban de las tareas de conserjería cada jornada.