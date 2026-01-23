La violinista Amina Abouzahra, en Nigrán

La música de cámara regresa al auditorio de Nigrán mañana sábado 24 a las 20.00 de la mano del Concello con un concierto previsto a las 20.00 horas. Actuará la violinista alemana de renombre internacional Amina Abouzahra, acompañada de la viguesa Cristina Redondo al piano. Esta actuación es posible gracias a la colaboración de la Orquesta Vigo 430.