Investigada por explotar y coaccionar a al menos tres empleadas de hogar sin papeles en Baiona

Se había mudado hace unos meses a un chalet en una urbanización de lujo y mantuvo a varias inmigrantes ilegales al borde de la esclavitud como empleadas domésticas. Les prometía contratos que nunca firmaban y no les pagaba, además de amenazarlas con denunciar su situación de irregularidad si contaban lo que les ocurría. Sucedió en Baiona y la Guardia Civil de la localidad ha identificado por ello a una mujer, con antecedentes por estafa, como presunta autora de delitos contra los derechos de los trabajadores, estafa, amenazas y coacciones.

Los agentes del puesto principal Baiona-Nigrán recibieron informaciones de que la investigada buscaba a extranjeras sin papeles para que trabajaran en su casa. Tres acudiern al cuartel “con mucho miedo a denunciar” por las amenazas de la investigada sobre su posible expulsión del país. Tal y como informa la Comandancia de Pontevedra, una de ellas recibió incluso una llamada telefónica de una mujer familiar de la imputada que le aconsejaba no denunciar porque “tenía mucho que perder”.

La investigación cifra en aproximadamente 5.000 euros la cantidad que se les adedua por varios meses o semanas de trabajo, según el caso. Las víctimas se marchaban de la casa al comprobar que pasaban los días y no se retribuía su trabajo ni se les realizaba contrato y la dueña buscaba a otra para mantener la situación.

Vivienda falsa

Simulaba incluso falsas transferencias bancarias y les decía que no las recibían por un error del banco y llegó a ofrecerse a buscar vivienda para una de las denunciantes que la necesitaba para mudarse con su hija y su nieto menor de edad. Le hizo creer que todo estaba listo para entar a vivir y le cobró 780 euros en concepto de fianza, pero se trataba de una casa en ruinas en el casco antiguo de Baiona.

Las diligencias instruidas fueron entregadas en el Tribunal de Instrucción Nº 8 de Vigo en funciones de Guardia.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil recuerda, que ante cualquier conocimiento de explotación laboral de la que se tenga conocimiento y en especial, hacia personas vulnerables, no se dude en comunicar los hechos. Lo primero y principal es evitar que existan personas que se encuentren en esta situación.