Baiona promociona en Fitur su «turismo sostenible de calidad»
El alcalde y la concejala del ramo lo consideran clave para «fortalecer la economía local»
REDACCIÓN
«Un modelo turístico equilibrado, respetuoso con el entorno y plenamente compatible con la vida cotidiana de vecinos y vecinas». Es el principal activo del que el Ayuntamiento de Baiona presume en Fitur, según indicó ayer el gobierno municipal. Hasta Madrid se han desplazado el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, y la concejala del ramo, Sheila González Martíns, para renovar la imagen de la villa «como un o de los destinos de referencia de Galicia y del Atlántico» y para defender ante el sector y público especializado su «apuesta por un modelo turístico sostenible y de calidad».
Además de la difusión visual, ambos dirigentes han mantenido reuniones con empresas, turoperadores, instituciones y otros entes turísticos con el fin de «generar nuevas oportunidades o captar proyectos». El objetivo es «fortalecer la economía local y apoyar el tejido empresarial».
