Baile para la tercera edad, hoy en Sabarís

El Concello de Baiona ofrece hoy otro baile en el multiusos de Sabarís entre las 19.00 y las 21.30 horas. El dúo Almanova será el encargado de amenizar el encuentro en el que además de socializar, los participantes disfrutan de los beneficios físicos y emocionales del baile.

