«As trapicheiras do Miño», en Gondomar

A libraría Libraida de Gondomar acolle hoxe ás 20.00 a presentación do libro «Un formigueiro de mulleres.As trapicheiras do Miño», editado pola Universidade e o Concello de Santiago coa presenza da autora, a historiadora Natalia Jorge. O ensaio descobre a historia das veteranas do contrabando da posguerra na fronteira con Portugal.