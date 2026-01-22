Juzgados por segunda vez en poco más de un mes tres percebeiros furtivos de Baiona

Condenados a indemnizar con 24.533 euros a la Cofradía de Baiona por esquilmar 1.300 kilos de percebe entre 2018 y 2021 y juzgados al día siguiente en Vigo por extraer otra media tonelada entre julio de 2021 y mayo de 2023. Tres percebeiros furtivos reincidentes se habían sentado en el banquillo el 11 de diciembre y este lunes recibieron la sentencia que, además de obligarlos a compensar al pósito, los multaba con 540 y 360 euros por sendos delitos contra la fauna.

Ayer volvieron a ser juzgados en la Sala de lo Penal Número 3 de Vigo por hechos similares y el juicio quedó visto para sentencia tras las declaraciones de guardias civiles, guardapescas y los patrones mayores de Baiona y A Guarda, los dos pósitos afectados.

Se trata de la conocida como «banda del Ipa», integrada por un padre y un hijo, además de otro infractor que afrontaba ya su tercer juicio por furtivismo y que cumple condena en prisión por no haber abonado las multas a las que fue condenado tras el primer proceso judicial. Había un cuarto acusado que ha fallecido hace unos meses. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, todos ellos actuaban organizados, unos extraían el percebe y otros vigilaban.

En esta ocasión, la fiscal solicita 3.000 euros de multa y cuatro años de inhabilitación para realizar actividades de marisqueo y pesca para el padre e hijo que lideran el grupo. Para el tercer acusado, la suma que solicita es mayor por quebrantamiento de la condena que le había sido impuesta en 2022: 4.500 euros de sanción y cuatro años y tres meses de prohibición de pescar o mariscar.

Noticias relacionadas

A los tres les reclama además una nueva compensación a la Cofradía baionesa por los daños ocasionados con sus prácticas, tanto por la esquilmación del crustáceo como por el deterioro de las zonas arrasadas, que dificulta el crecimiento futuro del percebe, principal sustento de la entidad y de la gran mayoría de sus socios. El pósito presentó un informe pericial que cifra los perjuicios esta vez en 17.647 euros.