Excursión a Burela para mayores de Nigrán

El Concello de Nigrán organiza el día 30 una excursión a Burela para jubilados. El precio es de 22 euros e incluye visita al barco museo de la localidad lucense y almuerzo. La inscripción tendrá lugar mañana viernes 23 de 9.00 a 12.00 en el centro social de Vilameán.

