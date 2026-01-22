Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cursos de memoria y gimnasia en Gondomar

El Concello de Gondomar ofrece talleres de memoria y gimnasia para mayores de 65 años en el centro urbano y en Donas, Vincios, Morgadáns y Mañufe. La inscripción está abierta hasta el 28 de enero y los interesados pueden llamar al 986360168.

