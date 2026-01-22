Turismo de arte urbano en Nigrán

En el centro de A Ramallosa, en el cementerio de Panxón, en el colegio de Vilariño y en el campo de fútbol de Condomínguez. Cuatro de los grandes murales con los que la miñorana más internacional, Lula Goce, decora medio mundo están en Nigrán y el Concello los considera parte de su valioso patrimonio cultural, igual que el Templo Votivo de Antonio Palacios, el llamado arco visigótico o el mismísimo mosaico romano de Panxón.

No son las únicas obras de arte urbano del municipio, de ahí que el Ayuntamiento haya decidido reunirlas alrededor de cuatro rutas turísticas, una por cada autor presente, como un atractivo alternativo al sol y la playa.

Una de las obras de «Pintura no lugar» de Juan Rivas en Panxón. / FdV

«Nigrán, capital mundial de arte urbana» se titula la guía que el Ayuntamiento promociona estos días en Fitur y que recoge estos recorridos culturales con cerca de cincuenta piezas al aire libre. «A dona do esteiro», que Lula Goce pintó en las calles Argonautas y Romana Baixa —el segundo mejor mural del mundo en 2023— ilustra la portada del folleto, que incluye también las sorprendentes intervenciones del pontevedrés Juan Rivas, con su proyecto «Pintura no lugar» de pequeños paisajes en acrílico en postes y mobiliario urbano de las parroquias Parada, San Pedro y Panxón. El resultado es un sorprendente efecto óptico de «paisaje estendido».

Una de las marquesinas del artista vigués Beis. / FdV

Nuevos talentos como el vigués Pedro González, Beis de nombre artístico, aparecen también en la novedosa guía con sus siete murales de rostros femeninos desperdigados por Monteferro, o su trabajo más reciente, «Arte en Paradas», que ha convertido las marquesinas de los 7 kilómetros nigraneses de la carretera por la costa en un manual de ornitología con ilustraciones de las aves más comunes en la zona, desde la gaviota común al cormorán, la garza real, o el martín pescador, entre otras. Todas ellas con sus correspondientes reseñas para conocerlas más a fondo.

El trabajo encargado por la Administración local al artista local Daniel Fernández, conocido como Dani Seek, para decorar el túnel de la Praza Rosalía de Castro con un retrato de la escritora gallega universal también aparece en esta guía turística que enseña una nueva óptica desde la que mirar al municipio de Nigrán.

Mural de Rosalía de Castro de Dani Seek. / FdV

«As persoas interesadas na arte urbana encontrarán aquí o seu paraíso a través dos nosos murais. Para nós é un orgullo amosalos ao mundo. O patrimonio natural e histórico de Nigrán é de por si un reclamo de sobra coñecido, agora queremos destacar que estamos na vangarda cultural, que somos un verdadeiro museo ao aire libre», subraya el alcalde, Juan González.