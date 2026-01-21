Condenados cuatro furtivos a pagar 24.533 euros a la Cofradía de Baiona por 1,3 toneladas de percebe ilegal

La plaza número 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Vigo ha condenado a cuatro furtivos, entre ellos un padre y un hijo, a indemnizar con 24.533,82 euros a la Cofradía de Pescadores de Baiona por la extracción de 1,3 toneladas de percebe de manera ilegal entre 2018 y 2021. El magistrado impone además multas de 540 euros a dos de ellos y once meses de prohibición de pescar, mariscar o cazar. A los otros dos les exige 360 euros de sanción y 9 meses con la misma inhabilitación.