Milagro en Sabarís: pisos asequibles cerca de la playa

Por 450.000 euros se vende un piso de 102 metros cuadrados, 3 dormitorios y dos baños en el bloque de la finca contigua, según los principales portales inmobiliarios. A 250.000, un ático de 46 metros cuadrados y una habitación unos metros más hacia la glorieta de acceso a al autopista. Y a 270.000 otro apartamento de 65 metros, dos dormitorios y otros tantos servicios... No es la milla de oro baionesa pero la franja entre la Avenida de Sabarís y el Camiño Real es uno de los entornos más buscados por quienes buscan vivienda vacacional o incluso para residir todo el alejados del mundanal ruido.

Ahí mismo se ubica la parcela en la que se pretende obrar el milagro de construir pisos asequibles para familias de la zona, con la playa de A Ladeira a menos de 200 metros, con la de Santa Marta a algo más, con vistas a la bahía y con locales de copas y otros alborotos lo suficientemente apartados para evitar complicaciones a la hora de dormir. El Concello de Baiona ha cedido a la Xunta la parcela municipal ubicada en el PERI 3, de 871 metros cuadrados para ello.

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas prevé habilitar en el terreno un total de doce pisos de promoción pública, con sus garajes y sus trasteros. El Consello de la Xunta aceptó esta semana la cesión de la finca por parte del Ayuntamiento y aprobó a la vez la licitación pública de la redacción de los proyectos básico, de ejecución y dirección de obra por 120.000 euros. A través de la Sociedade Galega de Vivenda Pública (Vipugal), el departamento autonómico prevé llevar a cabo el edificio con una inversión que rondará los 2,3 millones de euros.

Lo que no ha decidido por el momento la consellería que dirige María Martínez Allegue es si los doce hogares previstos se adjudicarán en régimen de alquiler social o bien mediante venta. Será más adelante cuando se determine esa cuestión, indican fuentes de su negociado, que sitúa el proyecto baionés en el marco de su compromiso de duplicar el parque público de vivienda en la comunidad para 2028. Durante este 2026 planea levantar un total de mil pisos en todo el territorio gallego.

Si finalmente se materializa, la iniciativa pondrá fin a dos décadas de gestiones fallidas y compromisos políticos en Baiona para dar respuesta a una de las principales demandas en un municipio turístico que ha desplazado los proyectos de vida de sus propios vecinos en favor de las vacaciones de sus visitantes.

Veinte años después

Fue en 2006 cuando el Concello sacó a subasta el terreno por primera vez, en la primera etapa de Jesús Vázquez Almuiña como alcalde. Lo hizo poco después del exitoso concurso público de otra parcela en el vecino PERI 4, donde una cooperativa vecinal construyó un bloque de 17 pisos.

La finca que ahora ha sido traspasada a la Xunta fue adquirida por aquel entonces por 366.524 euros por la promotora Marvil, que se comprometía a levantar otro inmueble con otros 17 pisos a precio tasado. Pero la crisis de la construcción echó por tierra aquella iniciativa privada y el Ayuntamiento rescató el solar y volvió a ofertarla públicamente sin éxito en 2011.

El desarrollo de viviendas públicas allí ha formado parte de los programas electorales desde entonces y era uno de los pilares del pacto de gobierno del tripartito PSOE-BNG-Nós Baiona que gobernó entre 2019 y 2023. Ahora todo apunta a que, con el apoyo de la Xunta, el PP de Almuiña logrará alcanzar este viejo reto al tercer intento.