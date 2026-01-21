Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO Accidente tren AdamuzTurismo VigoConvenio MetalAcuerdo MedicinaMuere Mabel MontesAuroras Boreales GaliciaSegunda vuelta Celta
instagramlinkedin

Charla sobre uso de pantallas hoy en el IES Auga da Laxe

El IES Auga da Laxe de Gondomar acoge hoy de 18.00 a 20.00 horas una charla titulada «Sentir, medrar e actuar nas redes: claves para comprender e previr», que impartirá Patricia Gómez Salgado, doctora en Psicología y profesora de la Universidade de Santiago. La actividad forma parte de la Escola de Nais e Pais del centro y está abierta a todas las familias interesadas y al público en general.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents