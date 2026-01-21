Charla sobre uso de pantallas hoy en el IES Auga da Laxe

El IES Auga da Laxe de Gondomar acoge hoy de 18.00 a 20.00 horas una charla titulada «Sentir, medrar e actuar nas redes: claves para comprender e previr», que impartirá Patricia Gómez Salgado, doctora en Psicología y profesora de la Universidade de Santiago. La actividad forma parte de la Escola de Nais e Pais del centro y está abierta a todas las familias interesadas y al público en general.