Charla sobre uso de pantallas hoy en el IES Auga da Laxe
El IES Auga da Laxe de Gondomar acoge hoy de 18.00 a 20.00 horas una charla titulada «Sentir, medrar e actuar nas redes: claves para comprender e previr», que impartirá Patricia Gómez Salgado, doctora en Psicología y profesora de la Universidade de Santiago. La actividad forma parte de la Escola de Nais e Pais del centro y está abierta a todas las familias interesadas y al público en general.
- Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
- Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG
- Planas rompe su silencio sobre los problemas del reglamento de control de pesca y promete aplicar medidas provisionales
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- Al menos cinco empresas se interesan por el contrato del bus en Vigo y visitan las instalaciones de Vitrasa
- Más de veinte viviendas de lujo de Vigo llevan ya un año a la venta sin despertar interés
- Abierto el plazo para que dueños de pisos vacíos los ofrezcan al Concello
- Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»