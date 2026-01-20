La Xunta anuncia 12 viviendas de promoción pública en Sabarís

Baiona podría contar con doce nuevas viviendas sociales dos décadas después de construirse las últimas. El Consello de la Xunta aceptó ayer la cesión gratuita de una parcela por parte del Concello para desarrollarlas en el Peri 3 de Sabarís, en torno al Camiño Real, a pocos metros del bloque de pisos que en 2006 levantó una cooperativa vecinal. Se trata de un terreno municipal de 871 metros cuadrados de superficie en el que la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, a través de la Sociedade de Vivenda Pública (Vipugal) prevé ejecutar el bloque de pisos, con sus garajes y trasteros.

La inversión rondará los 2,3 millones de euros, según la información trasladada por este departamento autonómico, que no aclara por el momento si se tratará de hogares a la venta o en régimen de alquiler social.

Además de confirmar el traspaso de la finca por parte del Ayuntamiento, el Gobierno gallego autorizó también ayer la licitación pública de la redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección del obra para la construcción del edificio, que se enmarca, recalcan desde Vivenda, en el compromiso de duplicar el parque público de vivienda en a comunidad para 2028 y sumar un millar de hogares públicos este mismo año 2026.

La Xunta, a través de Vipugal, licitará estos contratos y los técnicos que logren la adjudicación tendrán cinco meses para elaborar los proyectos, de manera que los pisos puedan desarrollarse en el plazo de dos años.