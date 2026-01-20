Mañufe festeja a San Sebastián y San Vicente

La parroquia gondomareña de Mañufe festeja a San Sebastián do Portelo con una misa hoy a las 18.00. El jueves 22 a las 18.00 llegará la misa en honor de San Vicente , seguida de procesión. Las fiestas continúan el viernes con verbena a las 21.30 y el sábado con las tradicionales «poxas» a las 17.00 y otro baile por la noche. Informa, Riveiro.