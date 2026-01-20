Lista la rehabilitación del Lavadoiro do Sarabio

El Concello de Nigrán ha finalizado la restauración del Lavadoiro do Sarabio, en el tramo local del Camiño Portugués pola Costa, tras una inversión de 48.248 euros. El proyecto pone en valor un elemento patrimonial catalogado, que presentaba una imagen muy deteriorada y carente de interés debido a añadidos de hormigón, además de convertir el entorno en un lugar de descanso y refresco para vecinos y peregrinos.