Herido un conductor tomiñés tras chocar contra el muro de una casa rural en Gondomar

Un conductor vecino de la parroquia tomiñesa de Goián resultó herido este martes a primera hora de la mañana tras empotrarse su coche contra un establecimiento de turismo rural de Gondomar.

Ocurrió poco después de las 7.00 horas cuando el hombre circulaba por la PO-340 en dirección a Tomiño, se salió de la calzada, subió a la acera y fue a parar al muro de Casa Roque, en el barrio de Bade.

Fue trasladado en ambulancia al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Guardia Civil de Tráfico y Policía Local acudieron al lugar.