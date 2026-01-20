Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Cova Terreña habla de falta de sueño en niños

La ANPA del CPI Cova Terreña de Baiona organiza una charla sobre los efectos de la falta de sueño, especialmente en los niños. El neurólogo Pablo Vicente la impartirá este jueves, día 22, a las 16.30 en el salón de actos del centro con entrada libre.

