550 kilos de alimentos para la ONG de Baiona

Los gerentes del asador María Eugenia,ubicado en Baredo, Germán Ojeda e Ignacio Resines, han entregado a la ONG Ayuda al mundo necesitado de Baiona 550 kilos de productos alimenticios de todo tipo, recaudados estas navidades durante la campaña solidaria del establecimiento. El Concello les agradece el gesto y la presidenta de la entidad, Juana Alonso, asegura que la donación «supone una ayuda fundamental para muchas familias y una muestra de la solidaridad baionesa».