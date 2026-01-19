Multa municipal de 600 euros al BNG de Gondomar por colgar carteles de protesta

La polémica ha regresado a la actualidad política gondomareña con una sanción económica de 600 euros impuesta por el Concello a la agrupación local del BNG por colgar una serie de carteles que reivindicaban medidas de seguridad vial en diversos viales del municipio. Los paneles, de tamaño A3 y plastificados, fueron colocados en octubre en diversos puntos de las parroquias de Borreiros, Vilaza, Chaín y Vincios para reclamar, explica la portavoz de los nacionalistas gondomareños, Manuela Rodriguez, mejoras encaminadas a garantizar la integridad de los vecinos. “Nesta estrada falta unha senda peonil”, “falta seguranza para os peóns” o “travesía insegura” eran algunos de los mensajes que se podían leer en los pósters instalados en octubre.

Fue en noviembre cuando el Ayuntamiento notificó la apertura de un expediente al BNG a raíz de una denuncia de la Policía Local acompañada de informe fotográfico, según reza la documentación. El concejal de Medio Ambiente e Transición Enerxética, Brais Misa García, ordenaba su tramitación por “incumprimento da Ordenanza Reguladora do Medio Ambiente Limpeza e Convivencia do Concello de Gondomar”, que en su artículo 67.v prohíbe “colocar ou pegar calquera tipo de cartel, pancarta ou adhesivos en elementos do mobiliario urbano, ou nos colectores do lixo”.

Con fecha del pasado 30 de diciembre, la Administración local notificaba la resolución del citado expediente, firmada por el mismo edil, en la que se imponen los 600 euros de sanción a la formación política por una infracción leve de la mencionada ordenanza municipal. Pese a que la normativa establece hasta 750 euros por esta irregularidad, el texto indica que no se han tenido en cuenta atenuantes dado que se retiró parte de la cartelería, pero no fe forma completa y requirió la intervención de los servicios municipales, y porque “non consta actuación espontánea nin arepentimento por parte do interesado”, un concepto que desde el BNG consideran “máis propio doutras instancias”.

Uno de los carteles de la campaña sancionada. / /

La notificación da la posibilidad al Bloque de reducir un 20% el importe, hasta los 480 euros, en caso de pago voluntario en el plazo de algo más de un mes, aunque la formación nacionalista todavía no ha decidido si lo hará asi o si recurrirá la resolución, según indica Rodríguez. Lo que tienen claro los nacionalistas gondomareños es que “Ferreira utiliza a vía da sanción económica para tratar de tapar a boca a quen lle planta cara, como medida represora. Manda unha mensaxe clara, se criticas, pagas, mo acorde co seu perfil intolerante e prepotente”, lamenta la portavoz.

Problemas de seguridad vial sin resolver

Consideran además “moi chamativa a axilidade da Administración local para a tramitación dun expediente ao Bloque, cando non é tan rápida para resolver ningún dos problemas que denunciaba a campaña sancionada”.

Protesta esta mañana por los pasos de peatones oscuros de Vincios. / /

Como ejemplo ponen los pasos de peatones de Vincios que, según indica Rodríguez, “seguen a ser igual de inseguros que cando o BNG puso a cartelería a mediados de outubro. Sen elevar, sen iluminar, sen semáforos, coa pintura esvaída, nunha travesía urbana sen límite de velocidade axeitado e cun fluxo de tráfico elevadísimo”, subraya. Hasta allí se desplazaron esta mañana algunos integrantes de la formación frentista para denunciar de nuevo la situación, “esta vez cos carteis enriba de nós, iso si”.

Rodríguez planteó una propuesta al pleno para que se colocasen “espacios de libre expresión” en todas las parroquias que fue rechazada por el gobierno socialista. “Non quere que exista a liberdade de expresión”, afirma la edil de la oposición.

"El que sanciona es el Concello, no Paco Ferreira ni el PSOE"

El alcalde niega cualquier interés político en la sanción y recalca que se trata “de una denuncia de la Policía Local por incumplir la ordenanza”. “Todo aquel que sin autorización vaya poniendo por báculos, marquesinas, barandillas y demás cartelería como fue el caso, incluso a una altura que podía dar a la gente en la cara o dificultar e paso comete una infracción”, explica. Aunque es Brais Misa el que abre y resuelve el expediente, Ferreira, deja claro que “si no diese trámite a una denuncia de la Policía Local estaría prevaricando”.

“Aquí quien sanciona es el Concello de Gondomar, no es ni Paco Ferreira, ni es el PSOE, es la Administración local con su cuerpo funcionarial al frente. Las normas se cumplen y a la Policía se la respeta”, añade el regidor.