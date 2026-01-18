Nigrán licita el saneamiento de Pateira que da servicio a 17 casas

El Concello de Nigrán sacó a licitación las obras de mejora de la red de saneamiento y abastecimiento en la calle Pateira, con un presupuesto de 195.665 euros financiados con cargo a la Línea 1 del Plan + Provincia de la Diputación de Pontevedra. La actuación permitirá dotar de saneamiento a la zona y completar los tramos que aún carecen de abastecimiento público, una demanda histórica de los vecinos del entorno comprendido entre la iglesia de San Fiz y la carretera PO-332.

Los trabajos, que tendrán un plazo de ejecución de tres meses, beneficiarán a 17 casas y a una empresa, e implicarán la apertura de zanjas en algo más de 700 metros de trazado. Asimismo, se procederá a conectar las nuevas tuberías con el colector general situado en la Rúa dos Pazos.

El alcalde de Nigrán, Juan González, subrayó la complejidad técnica de la intervención y su importancia para los residentes. «Es una obra de bastante dificultad técnica y muy esperada por los vecinos y, además de repercutir en su calidad de vida, tendrá un efecto positivo sobre el medio ambiente, ya que carecen por completo de saneamiento público y, en muchos casos, de abastecimiento», señaló. El regidor añadió que parte del trazado discurre por fincas privadas, por lo que el Concello está tramitando las cesiones necesarias.

Según recoge el proyecto, además de la instalación de las tuberías soterradas, se renovarán las acometidas de abastecimiento de las viviendas que ya cuentan con este servicio y se repondrá el pavimento de los viales afectados con el mismo material existente. También se restituirán los servicios que puedan verse afectados y la señalización horizontal.

En el caso de la carretera autonómica PO-332, las obras discurrirán por la cuneta y la atravesarán mediante una perforación horizontal dirigida, por lo que será necesaria la autorización previa de la Axencia Galega de Infraestruturas.

De forma paralela, el Concello prevé licitar en las próximas semanas nuevas actuaciones en materia de saneamiento en otros puntos del municipio. En concreto, están pendientes de salir a concurso las obras del Camiño da Pousa (Parada), con un presupuesto de 240.000 euros, y las de Carballeira (Camos), por 148.850 euros, esta última también financiada con cargo a la Línea 1 del Plan + Provincia de la Diputación de Pontevedra.

«Non pararemos ata dar cobertura de saneamento ao 100% do territorio», garantizó el alcalde, reafirmando el compromiso municipal con la extensión de las redes de saneamiento y abastecimiento en todo el municipio.