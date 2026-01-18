Baiona repartirá 6.500 euros en premios entre las comparsas del Entroido
El Concello de Baiona ha convocado el Concurso de Comparsas del Carnaval en el que repartirá un total de 6.500 euros en premios.
El certamen se celebrará el sábado 7 de febrero, con un desfile que partirá a las 17.00 horas desde la Avenida Urbana de Sabarís y concluirá en el Paseo Ribeira, donde el jurado deliberará y se hará entrega de los premios tras el tradicional entierro de la sardina.
El plazo de inscripción estará abierto del 14 de enero al 2 de febrero. Podrán participar agrupaciones con un mínimo de doce componentes y se admitirán un máximo de veinte comparsas por orden de registro. El jurado valorará aspectos como el vestuario, la originalidad, la actitud en el desfile y la creatividad.
El alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, destacó la importancia de adelantar la programación para facilitar la organización de las comparsas y reforzar el atractivo festivo de Baiona, invitando a asociaciones y colectivos a participar.
- Davila 15/01/2026
- José Carlos Martínez es patrón de arrastre en Bueu y tiene que pesar capturas de hasta 29 especies
- Los pescadores de lamprea en el Miño ya son menos de la mitad que en 2017
- Arrancan en febrero las obras para devolver a la vida un centenario edificio de la calle Progreso
- El Concello de Vigo renovará uno de los aparcamientos más utilizados en Balaídos
- Heridos tres policías nacionales de Vigo tras sufrir un accidente en la AP-9 cuando regresaban de ser condecorados
- Una mujer se queda encerrada en una discoteca de Vigo y los bomberos tienen que intervenir para liberarla
- Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9