Baiona repartirá 6.500 euros en premios entre las comparsas del Entroido

D. P.

Baiona

El Concello de Baiona ha convocado el Concurso de Comparsas del Carnaval en el que repartirá un total de 6.500 euros en premios.

El certamen se celebrará el sábado 7 de febrero, con un desfile que partirá a las 17.00 horas desde la Avenida Urbana de Sabarís y concluirá en el Paseo Ribeira, donde el jurado deliberará y se hará entrega de los premios tras el tradicional entierro de la sardina.

El plazo de inscripción estará abierto del 14 de enero al 2 de febrero. Podrán participar agrupaciones con un mínimo de doce componentes y se admitirán un máximo de veinte comparsas por orden de registro. El jurado valorará aspectos como el vestuario, la originalidad, la actitud en el desfile y la creatividad.

El alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, destacó la importancia de adelantar la programación para facilitar la organización de las comparsas y reforzar el atractivo festivo de Baiona, invitando a asociaciones y colectivos a participar.

