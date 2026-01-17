Nigrán recupera el edificio del antiguo ambulatorio de Panxón

El Concello de Nigrán dispondrá durante los próximos 50 años del edificio del antiguo ambulatorio de Panxón para uso como centro de mayores y sede de Protección Civil. Así lo recoge la resolución oficial que le notificó el pasado 9 de enero el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al Ayuntamiento de Nigrán, dando carpetazo a siete años de complejos trámites burocráticos por no estar el inmueble correctamente inscrito en el Registro de la Propiedad.

«Por fin conseguimos el objetivo final, que es recuperar para los ciudadanos un espacio sin uso desde hace veinte años», confirma el alcalde, Juan González, refiriéndose al antiguo centro de salud, construido en una parcela de 310 metros cuadrados, situada en el barrio de Area Alta, a escasos metros de la playa y con una superficie total de 514 metros cuadrados (sótano, planta baja y primera planta).

La resolución le será comunicada al pleno en la próxima sesión ordinaria y, posteriormente, el gobierno local consignará el dinero previsto para su rehabilitación, cuantificada por los técnicos municipales en algo más de medio millón de euros. En este sentido, el regidor explica que «en la visita al interior que hicimos en 2024 constatamos que se conservaba muy bien pese a tantos años en desuso, no tiene problemas estructurales ni de humedades».

Durante el tiempo estipulado de cesión, el Concello de Nigrán se compromete a respetar el uso pactado y deberá hacerse cargo de todas las mejoras y reparaciones necesarias, así como de las obligaciones tributarias. «El objetivo inmediato es rehabilitarlo para adaptar una única planta a un centro social para mayores, de lo que carece la parroquia de Panxón, y que ellos mismos demandan; y otra para el nuevo local de Protección Civil, que se encuentra en el Centro Antena, en la calle Otero Pedrayo, en una situación precaria al necesitar más espacio», adelanta el alcalde.

El inmueble se localiza a escasos metros del faro de Canido, que vivió una situación similar, pero que desde hace dos años luce renovado y es la sede de la Escola Municipal de Pintura. «Este entorno ganó en poco tiempo dos edificios públicos destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la propia imagen de la zona», destaca Juan González.