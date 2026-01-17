Gondomar repartirá 18.000 euros en su desfile de Carnaval

El Concello de Gondomar repartirá 18.000 euros entre las comparsas y carrozas que participen en su desfile de Carnaval, que tendrá lugar, si las condiciones meteorológicas lo permiten, el domingo 15 de febrero, a las 17 horas. En caso de lluvia, el evento se trasladará al domingo 22 de febrero, en el mismo horario; y, si tampoco es posible su celebración en esa fecha alternativa, se suspenderá.

El recorrido del desfile partirá de la calle Eduardo Iglesias, continuará por Ángel Urzaiz, atravesará la Praza Paradela, pasará por delante del Concello y finalizará en la Avenida do Conde, donde rematarán las actuaciones de las comparsas.

El desfile mantendrá, como en la edición anterior, un carácter no competitivo, por lo que todas las comparsas que cumplan las bases recibirán una compensación económica de entre 450 y 750 euros, en función del número de componentes. Además, las comparsas del Concello recibirán una ayuda económica de 1000 euros por cada carroza extra, hasta un máximo de dos. El plazo de inscripción para participar remata el 29 de enero.

Además del desfile, el Concello prepara una jornada especial de Entroido para el viernes 13 de febrero, dirigida a los centros educativos del municipio. Este programa de Carnaval se completará con el tradicional entierro de la sardina, previsto el miércoles 18 de febrero, a partir de las 19 horas, desde la Plaza Rosalía de Castro hasta la Plaza Paradela.