Nigrán ofrece nuevos cursos de envejecimiento activo
El Concello de Nigrán abrirá próximamente el plazo de inscripción para los tres cursos municipales del programa «Envejecimiento activo», dirigidos a personas mayores de 60 años, empadronadas en el municipio, con autonomía física y cognitiva y capacidad de integración en un grupo que desee mejorar sus facultades y prevenir el aislamiento social. La inscripción para los que nunca hayan participado será el martes 20 de enero, en el Centro Social de Vilameán, de 9.00 a 12.00 horas.
El Concello mantiene las 238 plazas y el coste total para el usuario de 25 euros todo el curso, excepto informática, que es gratis al estar impartido por el voluntario Antonio Lago. Los obradoiros se desarrollarán desde la primera semana de febrero hasta la penúltima de diciembre, con descanso estival.
