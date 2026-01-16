Baiona abre la inscripción del Real Mercado de la Arribada
El Concello de Baiona ya tiene fecha para la celebración de su gran evento turístico, la fiesta de la Arribada, que este año cumple su trigésimo aniversario y que conmemora la llegada de la carabela La Pinta a Baiona con la noticia del descubrimiento de América. La fiesta se celebrará los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo. Para ello, el Concello abrió ayer el plazo de solicitudes para participar en el Real Mercado Medieval de la Arribada 2026.
Las personas interesadas en solicitar un puesto de venta en el Real Mercado Medieval tienen hasta el 30 de enero para presentar su solicitud. Tanto las bases reguladoras como la solicitud se podrán descargar en www.baiona.gal. Además, para dudas o aclaraciones, se ha habilitado el correo electrónico mercadoarribada@baiona.gal, aunque también se puede llamar al 699 199400, de lunes a viernes, en horario de 17.00 a 20.00 horas.
