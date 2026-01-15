Luz verde ambiental a la construcción de 25 cabañas turísticas junto al Pazo de Cea en Nigrán

La Xunta de Galicia le ha dado el visto bueno al informe ambiental del proyecto para construir un campamento turístico en el entorno del Pazo de Cea, en Nigrán, promovido por Organiza Nigrán S.L., la misma sociedad que gestiona el pazo. Su objetivo es implantar un nuevo establecimiento hostelero con 25 cabañas de madera.

Según se concluye en el informe de impacto ambiental emitido por la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, no se prevén efectos adversos significativos sobre el entorno derivados del proyecto, siempre que se cumplan los condicionantes fijados tanto en el documento ambiental como en los informes analizados, así como en el programa de vigilancia ambiental diseñado. En este sentido, cabe apuntar que dicho informe de impacto ambiental favorable no exime al promotor de la obligación de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que resulten legalmente exigibles para poder desarrollar el proyecto.

El proyecto establece la implantación de un conjunto de 25 casitas de madera destinadas al alojamiento en una parcela cercana al Pazo de Cea, de 23.000 metros cuadrados. La superficie construida será de más de 1.600 metros cuadrados y contempla varias fases. En la primera, se prevé la construcción de 15 cabañas para, en un futuro, desarrollar un total de 25 cabañas.

Recepción, aparcamiento y caminos peatonales

Además de los volúmenes de habitaciones, para el desarrollo del proyecto será necesaria la creación de una zona de recepción de huéspedes, así como un área de aparcamiento y caminos peatonales que conecten las cabañas.

Por otro lado, cabe destacar que los elementos edificados serán independientes e aislado, con el objetivo de permitir el crecimiento y el desarrollo de árboles de porte a su alrededor y su integración en el paisaje circundante.