Un «Guernica» sobre Gaza en un aula de Baiona: siete alumnos reinterpretan a Picasso con simbología palestina

Siete alumnos del Instituto de Educación Secundaria Primeiro de Marzo de Baiona unieron sus pinceles para crear su propia versión del «Guernica», la genial obra de Pablo Picasso que el artista malagueño realizó como denuncia por el brutal bombardeo de la ciudad vasca de Guernica durante la guerra civil española, en un estilo cubista y expresionista.

Cuando su profesora les planteó un trabajo práctico para plasmar su arte, rodaba La Vuelta ciclista por pueblos y ciudades, y con ella la polémica que llevó a varias de las etapas de la ronda española el boicot de miles de aficionados por la presencia de un equipo israelí en el pelotón de la carrera.

De ahí que, con ese telón de fondo, la idea naciese en ese mes de septiembre, al inicio del primer trimestre, en la optativa de Expresión Artística de 4º de ESO, donde en un principio solo eran seis alumnos a los que, semanas después, se uniría una séptima estudiante -de entre 15 y 16 años-. Son Lúa, Isis, Clara, Valentina, Leo, Antía e Iria (esta última no aparece en la foto principal de este artículo, ya que ese día no asistió a clase).

«Les pregunté qué sabían sobre Gaza y les planteé si les apetecía interpretar una obra o hacer algo voluntario que quisieran expresar», explica Sandra Monroy Castro, profesora del departamento de Plástica y Dibujo Técnico del IES Primeiro de Marzo. La respuesta llegó una semana después: sí, pero con una condición. «Querían que no fuese individual, sino en grupo».

Proceso de desarrollo del cuadro sobre Gaza. / Cedidas

Con solo siete alumnos en el aula -seis chicas y un chico-, el proyecto se organizó como un trabajo de taller: imprimieron el «Guernica», lo dividieron por partes y lo copiaron primero en papel, en formato A3, para después trasladarlo al soporte definitivo. El resultado es un mural de casi dos metros de ancho por alrededor de 1,70 metros de alto, pintado en acrílico sobre madera.

«Se organizaron para que encajaran las piezas: cada uno trabajaba su fragmento y se coordinaban con el de arriba, el de la izquierda, el de la derecha…», relata Monroy. Entre festivos, salidas y el ritmo escolar, la obra les ocupó prácticamente todo el trimestre: «Entre el dibujo, la imprimación, el encaje a lápiz y la pintura, fue un proceso largo».

Del blanco y negro a la bandera y la luz

Como en el original de Picasso, domina una gama de grises, negros y blancos. Pero aquí hay rupturas deliberadas: la bandera palestina aparece con sus colores como una cometa, un gesto que los alumnos asociaron a juegos populares en países de Oriente Medio y a la idea de esperanza. La profesora explica que también decidieron «dar color a lo significativo»: la luz del cuadro y algunos detalles simbólicos como las ramas de olivo.

En su reinterpretación, uno de los cambios más duros está en la figura de la madre: donde en el «Guernica» aparece la mujer con su bebé, el grupo sustituyó al niño por un pequeño, envuelto en sudario blanco, una imagen que, cuenta la docente, los estudiantes han visto repetida en las noticias.

Los alumnos de Expresión Artística dibujando el cuadro, en sus inicios. / Cedida

Llaves, olivos y un collage de nombres

El mural introduce elementos propios de la memoria palestina. La bombilla-ojo se transforma en un símbolo distinto: llaves (pintadas en dorado), asociadas al derecho a recuperar las casas perdidas. La rosa inferior del «Guernica» se convierte en ramas de olivo.

Además, la clase incorporó al centro de la composición un homenaje que no se aprecia a simple vista en una foto: un collage con recortes de nombres. «Se publicaron nombres de niños asesinados y los alumnos decidieron que estuvieran presentes en su obra, así que los pegaron en la parte central, que en el 'Guernica' es muy caótica», detalla Monroy.

La profesora Sandra Monroy. / Cedida

En el conjunto aparece también la palabra «GAZA» y referencias a Cisjordania, para reflejar que el conflicto, según su lectura, no se limita a la Franja.

«No lo planteo como ideología, sino como derechos humanos»

Monroy subraya que el aula se convirtió en un espacio de conversación. «Han ahondado en su forma de ver el mundo, más allá de la pantalla del móvil. Se informaron, investigaron, y durante estos meses hemos hablado mucho del conflicto», cuenta. Hubo incluso debates con opiniones diversas cuando faltaba la profesora y entraba un docente de guardia: «Ellos tomaban criterio propio, discutían, se posicionaban».

El Guernica, de Picasso, y el cuadro sobre Gaza de los estudiantes de Baiona. / Jose Lores

La profesora enmarca el proyecto con cautela. «A los docentes nos han dejado entrever que no podemos mostrarnos ideológicamente. Yo desde el principio lo planteé de otra manera: no se trata de estar de un lado u otro, sino de defender los derechos humanos», afirma. Y añade que, para ella, el aprendizaje fue doble: por un lado la técnica el acrílico que se realizó sobre madera, «que es muy resultón, ya que permite corregir y experimentar», y la conciencia crítica.

Exposición en la biblioteca

La obra, aún con «los últimos retoques», se firmará y se presentará primero en un espacio central del instituto antes de quedar instalada en la biblioteca, donde ya hay un lugar preparado. «Quería darle visibilidad. Cuando hablamos de conflictos así, a veces olvidamos a estas edades, que son el futuro. Desde mi asignatura, es una forma de involucrarlos en la vida que les toca vivir», concluye Monroy.

Clara Fernández Lestayo. / Jose Lores

Clara Fernández Lestayo Coautora «Creo que Picasso estaría orgulloso»

—¿Cómo surgió la idea del mural?

Surgió porque Sandra nos hizo una introducción sobre lo que estaba pasando, sobre la situación que estaban viviendo, y nos preguntó si queríamos hacer algo relacionado con eso. Estuvimos buscando y, como ella había nombrado el «Guernica», que era un cuadro que conocía, se me ocurrió la idea de cambiar símbolos por otros que tuviesen que ver con Gaza y Palestina.

—Aunque cada uno pintó su parte con su estilo, se nota una línea común. ¿Cómo lo planteasteis?

Queríamos mantener lo abstracto del «Guernica» y esa simbología para que se entendiese que era similar al cuadro de Picasso. Cada uno con lo que le pareció. Los símbolos de Palestina sí que los hablamos en común, diciendo: «¿Qué te parece cambiar esto por esto?».

—¿Cuál fue tu parte del mural?

En mi parte, pusimos ramas de olivo repartidas por el cuadro, sin que fueran un cambio exacto de un elemento concreto.También pinté y dibujé el estampado de la kufiya, la pañoleta que llevan los palestinos. Y se lo pusimos a dos personas que sí salen en el «Guernica»: mantuvimos esas figuras y les pusimos la kufiya en la cara.

—¿Fue complicado que hubiese armonía siendo un trabajo grupal?

Sí, era complicado a la hora de coincidir y de que las partes encajaran, porque cada uno dibuja a su manera. A veces la perspectiva de una persona no era la misma que la de la parte de al lado.

—¿Cómo lo resolvisteis?

Primero hicimos nuestros dibujos en papel antes de pasarlo a la madera. Y luego, para que coincidiese, era un poco difícil, pero al final nos dimos cuenta de que el cuadro es bastante abstracto y no teníamos que tener una pauta fija. Al final era un poco lo que iba saliendo.

—También hay un collage con nombres de niños...

Fue porque veíamos muchos huecos blancos y pensamos: «¿Qué metemos aquí?». Y surgió lo del collage con los nombres de niños que murieron. Quedaba bien, tenía mucho significado y además nos ayudó a encajar piezas.

—Una curiosidad: ¿tiene título el cuadro?

No. Es curioso, porque en ningún momento se habló de título. Nunca lo pensamos, porque era un trabajo para clase, así que no se nos pasó por la cabeza. Ahora que ya saldrá publicado en el periódico, seguramente le pongamos uno.

—Tú que eres la ideóloga, ¿qué te parece el resultado final?

Al principio pensé que no iba a quedar muy bien por ser un trabajo grupal, porque cada uno hace las cosas de forma diferente y a mí igual no me encajaba el resultado. Pero ahora que lo he visto casi acabado, viéndolo bien, a mí el resultado final me gusta mucho. Creo que transmite lo que queremos y que la persona que lo ve sabe qué queremos decir.

—¿Y qué queréis transmitir exactamente?

Darle visibilidad a lo que está pasando, que no se deje pasar por alto. Al principio salía mucho en las noticias y luego como que se dejó, pero seguían pasando cosas. Queremos que la gente le dé importancia, que le dé una vuelta a lo que está pasando y que ayude en lo que pueda, aunque sea un mínimo.

—Si Picasso viese vuestro cuadro, ¿qué crees que pensaría?

No me lo había parado a pensar, pero yo creo que estaría orgulloso. Entiendo que él tenía una intención parecida cuando pintó el «Guernica»: mostrar los horrores de algo que no tendría que estar pasando.

Valeria Santamarina. / Jose Lores

Valeria Santamarina Costas Coautora «Como clase nos unió muchísimo»

—¿Cómo surge la idea de hacer un trabajo así, tan reivindicativo?

En principio, por la técnica: íbamos a trabajar con acrílico y es una técnica fácil de usar. Pero, sobre todo, porque es una situación que está pasando ahora mismo y creo que a nosotros, como estudiantes o como niños, no se nos da la capacidad de opinar o no se nos da visibilidad. Queríamos hacer algo porque esto no es normal: es un genocidio, algo que no debería estar normalizado. Así que es una forma de expresión, de opinión y, obviamente, de reivindicación.

—¿Y por qué basaros en el «Guernica»?

La idea general era hacer un cuadro reivindicativo y el «Guernica» también tenía esa intención: dar visibilidad. El hecho de hacerlo como si fuese el «Guernica» fue idea de mi compañera Clara.

—¿Encajó a la primera o barajasteis más ideas?

Encajó perfectamente con lo que todos opinábamos y pensábamos.

—¿Qué hicisteis antes de empezar a pintar? ¿Estudiasteis la obra original?

Sí. Vimos primero el «Guernica» y que tenía varios elementos que representaban la situación de la Guerra Civil, como el toro y otras cosas. Nosotros intentamos cambiarlas por símbolos que pudieran representar al pueblo palestino, como la kufiya, las olivas, la llave…

—En lo artístico, ¿trabajasteis con unas pautas comunes?

No teníamos pautas. Era libre. Mientras se pareciese al «Guernica», exprésate todo lo que puedas con tu propio estilo. Cada uno expresó su propio arte, su forma de dibujar, su estilo, porque qué mejor manera que tu propio estilo para expresar.

—¿Cómo os organizasteis el trabajo?

Dividimos el cuadro en seis partes, aunque una compañera se incorporó más tarde.

—¿Y esa compañera qué hizo exactamente?

Estuvo colaborando y ayudando a todos. Fue como el comodín del cuadro.

—Aunque fuese libre, queríais que se reconociese, ¿no?

Sí. La intención era que alguien lo viese y dijese «el Guernica», y aparte que identificase lo que está pasando en Gaza. Que ya no es solo un hecho político o religioso: va mucho más allá. No es por política ni por ideología, es por humanidad.

—¿Cuál fue tu parte del mural?

Mi parte fue la de arriba: la mujer y el militar. La mujer con su hijo envuelto y el militar de torso para arriba.

—En vuestro mural hay partes con color. ¿Por qué lo decidisteis así?

Elegimos colores esenciales de la bandera palestina, como el negro, rojo y blanco. Y también para que destaque que son personas: yo usé el color en la persona para resaltar que son personas las que están sufriendo esto.

—¿Qué te ha parecido el resultado final? ¿Cómo lo valoras?

Me encantó hacer este trabajo. Creo que como clase nos unió muchísimo a la hora de generar ideas y trabajar en equipo, porque aportábamos ideas entre todos. Yo opinaba que podría añadirse algo más en el dibujo de otra persona y se podía decir perfectamente.

—¿Qué recorrido te gustaría que tuviese esta obra?

Me gustaría que tuviese reconocimiento, no para hacerme popular, sino para que la gente entienda cuál es la situación. Es lo que intentamos: darle visibilidad.