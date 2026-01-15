Galicia Suroeste, un territorio «único»

Un balcón abierto al océano, un patrimonio casi milenario, paisajes para conectar con la sensación de libertad e historia grabada en piedra. El territorio que abarca los 14 concellos que forman parte la Asociación de Desarrollo Galicia Suroeste es tan único, que así han titulado la campaña de promoción turística que llevarán a Fitur el próximo 22 de enero. La presentación de dicha campaña, «Única», tuvo lugar ayer en el Muiño de Porto do Molle, en Nigrán, desvelando en primicia para todas las personas asistentes el contenido promocional de esta y las diferentes acciones que realizará la Asociación Galicia Suroeste a lo largo de este 2026.

El acto, presidido por el alcalde de Nigrán, Juan González, contó con la intervención de la presidenta de Galicia Suroeste y alcaldesa de Tomiño, Sandra González, y la nueva representante institucional del Xeodestino, la alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández, que toma el relevo del alcalde de Pazos de Borbén, Luciano Otero. También tomaron la palabra el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, y el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada. Este último aplaudió la orientación de la campaña, «que culmina el trabajo realizado en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino que el Gobierno de Espala aprobó para este Xeodestino», destacó.

Desde Galicia Suroeste definieron «Única» como una «campaña directa, agresiva y rompedora, en un formato más publicitario, donde las imágenes generan la necesidad de conocer y visitar un territorio inigualable. Una propuesta que reivindica la autenticidad y el carácter irrepetible de un territorio único».