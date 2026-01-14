Investigan al dueño de una peluquería de Baiona por presunto tráfico de drogas

La Guardia Civil de Baiona-Nigrán investiga a un varón de 23 años, vecino de Baiona, como presunto autor de un delito contra la salud pública por de tráfico de drogas.

La investigación se inició a raíz de una información previa que apuntaba a que en una peluquería se podrían estar distribuyendo sustancias estupefacientes tanto a los propios clientes como a otras personas que acudían al establecimiento con ese fin.

El pasado 12 de diciembre, agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Baiona, con el apoyo del Servicio Cinológico de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, realizaron una inspección del local sobre el que existían las sospechas.

Durante la actuación, se hallaron nueve envoltorios con cocaína, perfectamente preparados para la venta, que superaban los ocho gramos. Por estos hechos, se procedió a la investigación penal del propietario de la peluquería como presunto autor de un delito contra la salud pública. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo, en funciones de guardia.